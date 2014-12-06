Endonezya'da Muson Yağmurları Heyelana Neden Oldu

Endonezya'da muson yağmurları birçok bölgede heyelana sebep oldu.

Endonezya genelinde devam eden şiddetli muson yağmurlarının yanı sıra son iki gündür fırtına ülkeyi etkisi altına aldı. Bazı bölgelerde yoğun yağışlar sele yol açarken, fırtına nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri yollara devrildi.

Doğu Java Bölgesi'nde bulunan Jember eyaletinde dün gece şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyalana sebep oldu. Heyelanda onlarca ev tamamen toprak altında kaldı. Bölge halkı, evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere sevk edildi.

Heyelan nedeniyle bölgede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İki gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle, insanlar evlerine girmezken, güvenli bölgelerde bekletiliyor.

Bölgede yaşayan Putra Hayani, "İki gündür çok şiddetli fırtına ve yağış vardı. Zaten heyelan olabileceğini tahmin edebiliyorduk. Toprağın yavaş yavaş kayması nedeniyle, şanslıyız. Toprağın kaydığını görür görmez hemen evlerden kendimizi dışarı attık" diye konuştu.

Yaklaşık 17 bin adadan oluşan Endonezya'da, mevsimsel yağışların neden olduğu heyelan ve seller, her yıl çok sayıda kişinin ölümüne, binlerce ev ve iş yerinin hasar görmesine neden oluyor.