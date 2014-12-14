Endonezya'da Heyelan

MUSON YAĞMURLARININ ŞİDDETİNİ ARTIRMASIYLA MEYDANA GELEN HEYELANDA ÖLENLERİN SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Endonezya'nın Orta Java bölgesinde aşırı yağışların sebep olduğu heyelanda ölenlerin sayısının 24'e çıktığı, 90 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya'da yağmur sezonunun başlamasıyla şiddetini artıran muson yağmurları, Orta Java bölgesindeki Banjarnegera şehrinde bulunan Jemblung köyünde heyelana sebep oldu. Dağ yamaçlarındaki yaklaşık 105 ev toprak altında kaldı.

Ulusal Afet ile Mücadele Ajansı, cuma günü meydana gelen heyelan sebebiyle ölenlerin sayısının 24'e yükseldiğini, 16 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 90 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını açıkladı.

Heyelan bölgesine bin 200 kişilik özel kurtarma ekibi sevk edildi. Yüzlerce kişi dağ yamaçlarında bulunan evlerinden güvenli barınaklara götürüldü. Kızılhaç görevlileri, olay yerine ilkyardım için çadırlar kurdu, tahliye edilen köylüler için aşevleri açıldı.

Tropikal bölgede bulunan Endonezya'da, yağmur sezonunun başlamasıyla sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.