Endonezya’da Elektrik Kesintisi Depremzedelere Yardım Çalışmalarını Zorlaştırıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem sonrası bölgeye elektrik verilememesi yardım çalışmalarını zorlaştırıyor.

Orta Sulawesi Ulusal Afet Yönetim Ajansı Başkanı Bartolomeus Tandigala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Deprem bölgesinde elektriklerin verilememesi, arama kurtarmadan ulaşım, iletişim ve içme suyuna kadar birçok olumsuz durumu tetikliyor.’’ dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına hava karardığında ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Tandigala, mevcut durumda halkın yardımların dışında hiçbir şekilde içme suyuna ulaşamadığını ve bu yüzden kargaşa yaşandığını aktardı.

HALK YAĞMAYA KARŞI EVLERİNİ TERK ETMEK İSTEMİYOR

Bölgedeki evlerin tamamen ya da kısmen oturulamaz hale geldiğini ifade eden Tandigala, ‘’Ev ya da dükkanları zarar görmeyenler içme suyu ya da gıdaları olmasa da yağma ihtimaline karşı mülklerinin önünde geceliyor.’’ diye konuştu.

TOPRAĞIN 7-8 METRE ALTINDA KALANLAR VAR

Depremin çok şiddetli bir şekilde hissedildiğini kaydeden Tangdigala, ‘’Bazı bölgelerde depremin şiddetiyle evler bulunduğu noktadan uzağa kaydı. Bazı yerleşim alanlarında toprağın 7-8 metre altında ulaşamayacağımız şekilde cansız bedenler olduğunu düşünüyoruz. Çıkarmak çok zor.’’ dedi.

YAĞMA OLAYLARI

Palu’daki havalimanına gelen yardımların bazı gruplarca yağmalandığını belirten Tangdigala, bu grupların gelen uçakları gözlediğini ifade etti.

Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Öte yandan Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiğini açıkladı. BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğunu, 61 bin 867 kişinin de geçici barınaklarda tutulduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.