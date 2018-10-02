banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98161
ALTIN
231.676
DOLAR
5.9787
STERLİN
7.7749
EURO
6.9063
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Katil koca suçlu bulundu
KATİL KOCA SUÇLU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Katil kocaya müebbet hapis
Kapat

Endonezya’da Elektrik Kesintisi Depremzedelere Yardım Çalışmalarını Zorlaştırıyor

Endonezya’da Elektrik Kesintisi Depremzedelere Yardım Çalışmalarını Zorlaştırıyor

02 Ekim 2018 Salı 18:23
Endonezya’da Elektrik Kesintisi Depremzedelere Yardım Çalışmalarını Zorlaştırıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem sonrası bölgeye elektrik verilememesi yardım çalışmalarını zorlaştırıyor.

Orta Sulawesi Ulusal Afet Yönetim Ajansı Başkanı Bartolomeus Tandigala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Deprem bölgesinde elektriklerin verilememesi, arama kurtarmadan ulaşım, iletişim ve içme suyuna kadar birçok olumsuz durumu tetikliyor.’’ dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına hava karardığında ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Tandigala, mevcut durumda halkın yardımların dışında hiçbir şekilde içme suyuna ulaşamadığını ve bu yüzden kargaşa yaşandığını aktardı.

HALK YAĞMAYA KARŞI EVLERİNİ TERK ETMEK İSTEMİYOR

Bölgedeki evlerin tamamen ya da kısmen oturulamaz hale geldiğini ifade eden Tandigala, ‘’Ev ya da dükkanları zarar görmeyenler içme suyu ya da gıdaları olmasa da yağma ihtimaline karşı mülklerinin önünde geceliyor.’’ diye konuştu.

TOPRAĞIN 7-8 METRE ALTINDA KALANLAR VAR

Depremin çok şiddetli bir şekilde hissedildiğini kaydeden Tangdigala, ‘’Bazı bölgelerde depremin şiddetiyle evler bulunduğu noktadan uzağa kaydı. Bazı yerleşim alanlarında toprağın 7-8 metre altında ulaşamayacağımız şekilde cansız bedenler olduğunu düşünüyoruz. Çıkarmak çok zor.’’ dedi.

YAĞMA OLAYLARI

Palu’daki havalimanına gelen yardımların  bazı gruplarca yağmalandığını belirten Tangdigala, bu grupların gelen uçakları gözlediğini ifade etti.

Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Öte yandan Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiğini açıkladı. BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğunu, 61 bin 867 kişinin de geçici barınaklarda tutulduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Son Güncelleme: 02.10.2018 22:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fas'tan
Fas'tan "yasal Göçü Destekleyen Anlaşma" Çağrısı
Küresel Isınmanın Çin’e Maliyeti 84 Milyar Doları Bulabilir
Küresel Isınmanın Çin’e Maliyeti 84 Milyar Doları Bulabilir
Ekvador'da Yeni Sinek Kuşu Türü Bulundu
Ekvador'da Yeni Sinek Kuşu Türü Bulundu
Baltık Denizi'nde Feribot Yangını
Baltık Denizi'nde Feribot Yangını
Russell Crowe'dan
Russell Crowe'dan "yeni Zelanda Ve Avustralya Birleşsin" Çağrısı
Kazakistan'daki Dünya Petrol Konseyi Toplantısı
Kazakistan'daki Dünya Petrol Konseyi Toplantısı
İngiltere Vatandaşlık İçin Gerekli İngilizce Düzeyini Yükseltecek
İngiltere Vatandaşlık İçin Gerekli İngilizce Düzeyini Yükseltecek
Polonya'da Polis Ve İtfaiyeciler Zam Talebiyle Sokağa Döküldü
Polonya'da Polis Ve İtfaiyeciler Zam Talebiyle Sokağa Döküldü
İran'da 3 Kişi İdam Edildi
İran'da 3 Kişi İdam Edildi
Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor
Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim