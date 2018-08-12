Endonezya’da dün düşen küçük uçağın enkazına ulaşıldı

KAZADA 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK İSE KURTARILDI



Endonezya’nın Papua bölgesinde kuleyle bağlantısı kesilen hafif küçük ticari uçağın enkazına ulaşıldı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 12 yaşındaki çocuk ise yaralı kurtarıldı.



Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre Papua eyaleti Pegunungan Bintang Bölgesi Emniyet Şefi Michael Mumbunan, dün yerel saat 08.45 civarında irtibatın kesildiği Dimonin Havayollarına ait İsviçre yapımı "Pilatus PC-6 Porter" model uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu.



Uçağın enkazını, bölgedeki Oksibil Havalimanı yakınındaki dağlık alanda bulduklarını belirten Mumbunan, düşen uçaktaki 9 yolcudan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 yaşındaki bir çocuğun ise sağ olarak kurtulduğunu ifade etti.



Mumbunan, vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen çocuğun tedavisine hastanede devam edildiğini kaydetti.



İrtibatın kesildiği uçağa ilişkin dünkü açıklamasında, köylülerin patlama ve yüksek gürültü duyduklarını ihbar ettiğini belirten Mumbunan, uçağın düştüğünden şüphelenilen bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtmişti.



Eyaletin Tanah Merah bölgesinden Pegunungan Bintang'ın Oksibil bölgesine gitmek üzere kısa mesafeli sefer için havalan uçağın içinde 2 mürettebat ile biri çocuk 7 yolcunun olduğu bildirilmişti.



