Endonezya’da 3 kiliseye gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı bildirildi...

3 kiliseye intihar saldırısı

Endonezya’da 3 kiliseye gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

Endonezya'nın ikinci büyük kenti Surabaya'da bulunan 3 kiliseye intihar saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. TSİ 03.30 sıralarında, ilk olarak Santa Maria Roman Kilisesi'nin hedef alındığı saldırıda 4, daha sonra Diponegoro ve Pantekosta kiliselerine yönelik saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti.