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Endonezya\'daki Mağarada Dünyanın En Eski Hayvan Resmi Bulundu

BORNEO ADASI\'NDA, DÜNYANIN EN ESKİ HAYVAN RESMİ OLDUĞU BELİRTİLEN EN AZ 40 BİN YILLIK ÇİZİM KEŞFEDİLDİ

Endonezya\'daki Mağarada Dünyanın En Eski Hayvan Resmi Bulundu

BORNEO ADASI\'NDA, DÜNYANIN EN ESKİ HAYVAN RESMİ OLDUĞU BELİRTİLEN EN AZ 40 BİN YILLIK ÇİZİM KEŞFEDİLDİ

08 Kasım 2018 Perşembe 10:25
Endonezya\'daki Mağarada Dünyanın En Eski Hayvan Resmi Bulundu

BORNEO ADASI\'NDA, DÜNYANIN EN ESKİ HAYVAN RESMİ OLDUĞU BELİRTİLEN EN AZ 40 BİN YILLIK ÇİZİM KEŞFEDİLDİ

Ankara, 8 Kasım 18 (.):  Endonezya\'nın Borneo Adası\'ndaki mağarada dünyanın en eski çizimi olarak nitelendirilen en az 40 bin yıl öncesine ait hayvan resmi bulundu.

BBC\'nin haberine göre, Kalimantan eyaletinin doğusunda yer alan Borneo Adası\'ndaki bir mağarada bugüne kadar bulunan en eski hayvan çiziminin de aralarında olduğu birçok resim keşfedildi.

Figüratif resimlerde soyut nesnelerin değil gerçek varlıkların çizildiği belirtildi.

En az 40 bin yıllık olduğuna inanılan çizimlerdeki hayvan figürünün yaban sığırı olduğu tahmin ediliyor.

Mağarada ayrıca insanların tasvir edildiği resimler ve el şablonları bulundu.

İnsan resimlerinin en az 13 bin 600, el şablonlarının ise 51 bin 800 yıl önce çizildiği aktarıldı.

Araştırmacılar, mağara sanatının Borneo\'da 52 bin ila 40 bin yıl öncesi dönemde geliştiğini belirtiyor.

Borneo\'daki söz konusu mağaranın bulunduğu bölgenin göreceli olarak keşfedilmemiş bir bölge 
olduğu, bu nedenle bölgede keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı mağara resminin olabileceği aktarılıyor.

(AA/HUR/FEZ)


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