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Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

DEPREM VE SONRASINDA OLUŞAN TSUNAMİDE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 88’E YÜKSELDİ - ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

DEPREM VE SONRASINDA OLUŞAN TSUNAMİDE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 88’E YÜKSELDİ - ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

12 Ekim 2018 Cuma 19:00
Endonezya’daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
DEPREM VE SONRASINDA OLUŞAN TSUNAMİDE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 88’E YÜKSELDİ - ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ
Cakarta, 12 Ekim 18 (.): Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki deprem ve tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 88’e çıktı.
Bölgedeki askeri yetkililer, 28 Eylül\'de meydana gelen deprem ve tsunamide ölü sayısının 2 bin 88’e yükseldiğini açıkladı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının bugün sona erdiğini ve bölge için verilen acil durumun yerel idare tarafından 26 Ekim’e kadar uzatıldığını duyurdu.
Felaketin ardından 680 kişinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, tedavi gören yaralı sayının da 4 bin 612 olduğunu bildirdi.
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), arama çalışmalarının sonlanmasına rağmen gönüllülerin ve kayıp yakınlarının sürdürdüğü arama çalışmalarına müsaade edildiğini ve acil durumun ay sonuna kadar devam edeceğini bildirmişti.
Öte yandan Bali’de düzenlenen Uluslararası Para Fonu - Dünya Bankası toplantıları için Endonezya’ya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün deprem bölgesine ziyarette bulundu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül\'de Endonezya\'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası\'nda Palu Körfezi\'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya\'da 26 Aralık 2004\'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.
(AA/FEZ) 
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