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Endonezya’daki Bombalı Saldırılarda 25 Kişi Öldü

Cakarta, 14 Mayıs 18 : Endonezya’da dün ve bugün düzenlenen 5 bombalı saldırıda saldırganlar dahil 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya’daki Bombalı Saldırılarda 25 Kişi Öldü

Cakarta, 14 Mayıs 18 : Endonezya’da dün ve bugün düzenlenen 5 bombalı saldırıda saldırganlar dahil 25 kişinin öldüğü bildirildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:20
Endonezya’daki Bombalı Saldırılarda 25 Kişi Öldü

Cakarta, 14 Mayıs 18 : Endonezya’da dün ve bugün düzenlenen 5 bombalı saldırıda saldırganlar dahil 25 kişinin öldüğü bildirildi.
Doğu Cava Emniyeti Sözcüsü Frans Barung Mangera, düzenlediği basın toplantısında Surabaya’da 3 kiliseye düzenlenen saldırılarda yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırganlar dahil 25 kişinin öldüğünü açıkladı.
Mangera, pazar günü Surabaya’daki 3 kiliseye düzenlenen saldırılarda, Sidoarjo’da el yapımı bombanın saldırı hazırlığı yapılan evde patlaması sonucu, bugün de Surabaya’da polis merkezini hedef alan saldırıda 12 sivilin ve 13 intihar bombacısının öldüğünü belirtti.
Dün Surabaya’da 3 kiliseye düzenlenen saldırılarda yaralanan 5 sivilin hastanede hayatını kaybetmesinin ardından 6 saldırgan dahil ölü sayısı 18’e yükseldi.
Dün gece Sidoarjo’da el yapımı bombanın saldırı hazırlığı yapılan evde kazara patlaması sonucu 3 kişi, bugün de Surabaya’daki polis merkezini hedef alan bombalı saldırıda 4 saldırgan yaşamını yitirmişti.
Saldırıların motosikletlerle ve çocukların da olduğu aile üyeleri tarafından düzenlenmesi dikkati çekti.
Yaşanan son saldırıların ardından yetkililer, üzerinde uzun zamandır çalışılan ve terörle mücadele mekanizmasını güçlendirecek terörle mücadele revizyonunun mümkün olduğunca hızlı kabul edilmesi çağrısında bulundu.
SEYAHAT YASAĞI UYGULAMAYIN ÇAĞRISI
Endonezya Seyahat Acentaları Birliği (ASITA) Başkanı Asnawi Bahar, bombalı saldırıların ardından yabancı ülkelere Endonezya’ya seyahat uyarısı yayımlamamaları çağrısında bulundu.
Komşu ve yabancı ülkelerden bu konuda ricada bulunduklarını belirten Asnawi, seyahat uyarılarının ülke turizmine zarar vereceğini ifade etti.
Endonezya\'da DEAŞ\'la bağlantılı Jamaah Anshorut Daulah (JAD) isimli terör örgütünün saldırılarla bağlantılı olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.
Saldırılar sonrası başkent Cakarta, Doğu Cava ve Riau bölgeleri için en üst seviyede güvenlik alarmı verildi.
(AA/ÖZ/HA)
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