Endonezya\'da Yolcu Uçağının Denize Düşmesi...şu Ana Kadar 24 Kişinin Cesetleri Bulundu





KURTARMA ÇALIŞMALARINDA UÇAĞIN GÖVDESİNE HALA ULAŞILAMADICakarta, 30 Ekim 18 (.): Endonezya\'da Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağının kalkıştan kısa süre denize düşmesi sonucu şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.Tempo gazetesinin haberine göre, Batı Cava\'nınKarawang bölgesi açıklarında uçağın enkazının olduğu alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulunan 24 ceset, başkent Cakarta\'daki Polis Hastanesi\'ne getirildi.Hastanenin başhekimi Dr. Musyafak, yaptığı açıklamada, bazı kişilerinin vücutlarının parçalanmış olmasından dolayı bir ceset torbasında birden fazla kurbanın olabileceğini ifade etti.Kimlik tespiti çalışmaları için yolcu yakını 132 aileden bilgi alan hastane yetkilileri, henüz kaydı yapılmayan diğer kurbanların bilgilerinin alınması ve sürecin hızlandırabilmesi için diğer ailelerin hastaneye gelmesi çağrısında bulundu.YAŞAM BELİRTİSİ YOKAramalarda yolculara ve uçağa ait parçalar bulan ekiplerin, bugünkü çalışmalarda dalgıçlar ve teknik ekipmanlarla uçağın gövdesine ulaşması bekleniyor.Yetkililer ayrıca şu ana kadar hiçbir yaşam belirtisine rastlamadıklarını kaydetti.Öte yandan, Lion Havayolları Genel Direktörü Edward Sirait, düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar\'danCengkareng\'a uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurdu.Lion Havayolları yetkilileri, düşen uçağın 31 yaşındaki Hindistanlı pilotu BhavyeSuneja\'nın deneyimli olduğunu belirterek, uçakta ayrıca İtalyan ve Hindistan uyruklu olmak üzere iki yabancı yolcu bulunduğunu bildirdi.Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın, dün sabah Cakarta\'dan Sumatra Adası\'ndaki PangkalPinang\'a gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.Endonezya\'da 2014 yılında AirAsia Havayollarına ait yolcu uçağının Surabaya kentinden Singapur\'a giderken Batı Kalimantan açıklarında denize düşmesi sonucu 162 kişi yaşamını yitirmişti.(AA/ID/ŞEB)