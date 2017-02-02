Endonezya'da Yolcu Uçağı Pistten Çıktı

Uçaktaki yolcuların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, Başkent Cakarta'dan Yogyakarta kentine sefer yapan yolcu uçağının aşırı yağış nedeniyle pistten çıktığını duyurdu. Kazaya ilişkin incelemeler ve uçağın pisten çekilmesi çalışması sonlanana kadar havalimanının uçuşa kapalı olacağı açıklandı.