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02 Şubat 2017 Perşembe 07:13

Endonezya'da Yolcu Uçağı Pistten Çıktı

Endonezya'da, yolcu uçağının pistten çıkması sonucu havalimanı ulaşıma kapatıldı.

Endonezya'da Yolcu Uçağı Pistten Çıktı
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UÇAĞIN AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE PİSTTEN ÇIKMASI ÜZERİNE HAVALİMANI ULAŞIMA KAPANDI

Cakarta, 2 Şubat 17 : Endonezya'da, yolcu uçağının pistten çıkması sonucu havalimanı ulaşıma kapatıldı.

Jakarta Post'un haberine göre, ülkenin Yogyakarta kentindeki Adisutjipto Uluslararası Havalimanı'nda, 123 yolcunun bulunduğu Garuda Indonesia Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağı iniş sırasında pistten çıktı.

Yetkililer, Başkent Cakarta'dan Yogyakarta kentine sefer yapan yolcu uçağının aşırı yağış nedeniyle pistten çıktığını duyurdu. Kazaya ilişkin incelemeler ve uçağın pisten çekilmesi çalışması sonlanana kadar havalimanının uçuşa kapalı olacağı açıklandı.

Uçaktaki yolcuların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

(AA/RU/HA)

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