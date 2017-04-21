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21 Nisan 2017 Cuma 15:11

Endonezya’da Sıtma Uyarısı

Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusuna seyahat edecekleri sıtma enfeksiyonu konusunda uyardı.

Endonezya'da Sıtma Uyarısı
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ÜLKENİN DOĞU KESİMLERİNE SEYAHAT EDECEKLERE SITMA UYARISI YAPILDI

Cakarta, 21 Nisan 17 : Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusuna seyahat edecekleri sıtma enfeksiyonu konusunda uyardı.

Bakanlık, doğu kesimlere gidecek turistlerden seyahat öncesi sıtma enfeksiyonuna karşı gerekli tıbbi önlemleri almalarını istedi.

Bakanlık ayrıca sinek ısırılması vakalarında, sağlık kuruluşlarına başvurularak sağlık muayenesi yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Ülkenin doğu kesimlerindeki Doğu Nusa Tenggara, Maluku, Doğu Maluku, Batı Papua ve Papua eyaletleri sıtmanın sık görüldüğü bölgeler arasında bulunuyor.

Ülkede, her yıl bir kaç milyon kişiye sivrisinek ısırmasıyla sıtma mikrobu bulaşırken, yaklaşık 40 bin kişi de sıtmadan hayatını kaybediyor.

(AA/ÖZ/GÜL)

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