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Endonezya\'da Marapi Yanardağı\'nda Hareketlilik

Cakarta, 2 Mayıs 18 : Endonezya\'da, Sumatra Adası\'ndaki Marapi Yanardağı\'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

Endonezya\'da Marapi Yanardağı\'nda Hareketlilik

Cakarta, 2 Mayıs 18 : Endonezya\'da, Sumatra Adası\'ndaki Marapi Yanardağı\'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:06
Endonezya\'da Marapi Yanardağı\'nda Hareketlilik

Cakarta, 2 Mayıs 18 : Endonezya\'da, Sumatra Adası\'ndaki Marapi Yanardağı\'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

 

Marapi Volkan Gözetleme Bürosu (PGA) tarafından yapılan açıklamada, adanın batısında Tanah Datar bölgesinde yer alan Marapi Yanardağı\'nda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaştığı duyuruldu.

 

Açıklamada, gözlemlenen yoğun duman tabakasının rüzgarla zayıf bir şekilde güneydoğu yönüne estiğini belirtildi.

 

Bu arada, 2011 yılından itibaren ikinci seviyede alarm durumundaki yanardağın zirvesinin 3 kilometrelik çapında bölge halkı ve turistlerin girişine izin verilmiyor.

 

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya\'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

 

(AA/HUR/HÖ)

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