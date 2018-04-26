Endonezya\'da Kaçak Petrol Kuyusundaki Patlama... Ölü Sayısı Artıyor...

Ankara, 26 Nisan 18 : Endonezya\'nın Açe eyaletinde kaçak petrol kuyusunda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 21\'e yükseldi.Açe Bölgesi Afet Ajansı\'ndan (BPBD) yapılan açıklamaya göre Açe\'nin doğusundaki Pasir Putih köyünde kaçak petrol kuyusunda dün yerel saatle 01.30\'da henüz bilinmeyen bir sebepten meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 21\'e çıktı.Patlama nedeniyle yaralanan 42 kişinin de tedavilerinin devam ettiği bildirildi.Patlamanın etkisiyle kaçak petrol kuyusu çevresindeki 5 evin yandığı da kaydedildi.Petrol kuyusundan 70 metreye kadar yükselen yangının söndürüldüğü ancak gaz sızıntısı nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.Yangın bölgesinin 200 metre yakınındaki evler boşaltıldı, yaklaşık 20 aile güvenli yerlere tahliye edildi.Bölgesel Afet Yönetim Ajansı da köylülerin, petrol kuyusunu yasa dışı olarak işlettiğini açıkladı.Endonezya hükümeti, ülke genelinde yasa dışı petrol kuyusu işletmelerinin engellenmesi için tedbirlerin artırılacağı açıklaması yaptı.(AA/AK/HÖ)