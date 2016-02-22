Endonezya'da Kaçak Avlanan Balıkçı Gemileri Batırıldı

Cakarta, 22 Şubat 16 (.): Endonezya Deniz Kuvvetleri, ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı avlandığı tespit edilen 30 balıkçı gemisini batırdı.

Jakarta Globe'da yer alan habere göre, Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı Balıkçılık Kaynakları Müdürü Tyas Budiman, operasyonların Batı Kalimantan, Kuzey Sulewasi ve Kuzey Sumatra açıklarında düzenlendiğini belirtti.

Budiman, yaptığı yazılı açıklamada, "Yasa dışı avlanan yabancı uyruklu balıkçı teknelerini batırma operasyonu canlı bağlantıyla Denizcilik ve Balıkçılık Bakanı Susi Pudjiastuti tarafından yürütüldü" ifadesini kullandı.

İmha edilen 30 balıkçı gemisinin 11'inin Vietnam, 7'sinin Filipinler ve 4'ünün Malezya'ya, 8'inin ise Endonezya ait olduğu kaydedildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014 yılında göreve gelmesiyle yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini zarara uğrattığını belirterek bu gemilere karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

2014 yılından beri 50 Vietnam, 43 Filipinler, 21 Tayland, 20 Malezya, 2 Papua Yeni Gine, bir Çin ve 14 Endonezya'ya ait olmak üzere yasa dışı avlanan toplam 151 balıkçı gemisi batırıldı.

(AA/ID/FEZ)