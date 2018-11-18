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Endonezya\'da Deprem Ve Heyelan: 7 Ölü

Ankara, 18 Kasım 18 : Endonezya\'da meydana gelen depremlerin yol açtığı heyelanların, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya\'da Deprem Ve Heyelan: 7 Ölü

Ankara, 18 Kasım 18 : Endonezya\'da meydana gelen depremlerin yol açtığı heyelanların, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

18 Kasım 2018 Pazar 08:15
Endonezya\'da Deprem Ve Heyelan: 7 Ölü

Ankara, 18 Kasım 18 : Endonezya\'da meydana gelen depremlerin yol açtığı heyelanların, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre Endonezya\'nın Batı Sulawesi eyaletinin Mamasa bölgesinde, dün ve bugün meydana gelen, büyüklüğü 5,1 ila 5,5 olan orta şiddetteki depremlerin yol açtığı heyelanlarda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Heyelanlar nedeniyle bölgeden en az 8 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Endonezya\'nın Sulawesi Adası\'nda eylül sonunda meydana gelen depremde, 2 binin üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.

(AA/AK/HA)

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