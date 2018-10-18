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Endonezya\'da Deprem Bölgesi Dezenfekte Ediliyor

SULAWESİ ADASI\'NDAKİ DEPREMDE CESETLERİN ÇIKARILAMADIĞI ALANLAR HAVADAN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Endonezya\'da Deprem Bölgesi Dezenfekte Ediliyor

SULAWESİ ADASI\'NDAKİ DEPREMDE CESETLERİN ÇIKARILAMADIĞI ALANLAR HAVADAN DEZENFEKTE EDİLİYOR

18 Ekim 2018 Perşembe 14:04
Endonezya\'da Deprem Bölgesi Dezenfekte Ediliyor

SULAWESİ ADASI\'NDAKİ DEPREMDE CESETLERİN ÇIKARILAMADIĞI ALANLAR HAVADAN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Cakarta, 18 Ekim 18 : Endonezya\'nın Sulawesi Adası\'nda 28 Eylül\'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide cesetlerin çıkarılamadığı bölgelerde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremde büyük yıkımın yaşandığı ve cesetlerin çıkarılamadığı Petobo, Balaroa ve Jono Oge bölgelerinde helikopterle dezenfeksiyon çalışmasının başlatıldığını duyurdu. 

Nugroho, binlerce evin yıkıldığı bu alanlarda arama ve kurtarma çalışmalarında cesetlerin büyük bölümünün çıkarılamadığını ifade ederek olası hastalık riskinin önüne geçilmeye çalışıldığını söyledi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KİŞİ OLABİLİR

Yetkililer, bölgedeki ölü sayısının 2 bin 103\'e çıktığını açıklamış, arama kurtarma çalışmaları 12 Ekim\'de sona ermişti.

Büyük yıkımın yaşandığı bölgeler için net bir sayı verilmese de binlerce kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Petobo, Balaroa ve Jono Oge bölgelerinin toplu anıt mezarlara dönüştürülmesinin planlandığı bildirilmişti.

Bu arada gönüllüler ve kayıp yakınlarının arama çalışmaları devam ederken, bölge için ilan edilen acil durum 26 Ekim\'e kadar uzatılmıştı.

7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül\'de Endonezya\'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası\'nda Palu Körfezi\'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya\'da Lombok Adası\'nda da temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya\'da 26 Aralık 2004\'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

(AA/RU/YIL)


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