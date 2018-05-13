Endonezya’da Bombalı Saldırılarda 9 Kişi Öldü





Cakarta, 13 Mayıs 18 : Endonezya’nın Surabaya kentinde 3 kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 9 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.Doğu Cava bölgesinde ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya’da yerel saatle 07.30 sularında 3 kiliseye 3 bombalı saldırı düzenlendi.Emniyet Sözcüsü Frans Barung, 3 kiliseyi hedef alan bombalı saldırılarda ölü sayısının 9’a yükseldiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.Barung, kentte yerel saatle 07.30 sularında ilk olarak Santa Maria Roman Kilisesi’nde gerçekleşen intihar saldırısında intihar bombacısı dahil 4 kişinin öldüğü ifade etti.İlk saldırının ardından farklı noktalarda bulunan Diponegoro ve Pantekosta kiliselerinde gerçekleşen saldırılarda da 5 kişinin öldüğünü belirten Barung, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.Terör şüphesinin bulunduğu saldırıları henüz üstlenen olmadı.(AA/AK/GÜL)