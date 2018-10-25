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Endonezya\'da Anak Krakatau Yanardağı\'nda Patlamalar

SON 24 SAATTE 232 PATLAMA MEYDANA GELEN YANARDAĞIN KRATERİNİN 2 KİLOMETRE ALANINDA GİRİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Endonezya\'da Anak Krakatau Yanardağı\'nda Patlamalar

SON 24 SAATTE 232 PATLAMA MEYDANA GELEN YANARDAĞIN KRATERİNİN 2 KİLOMETRE ALANINDA GİRİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

25 Ekim 2018 Perşembe 06:04
Endonezya\'da Anak Krakatau Yanardağı\'nda Patlamalar

SON 24 SAATTE 232 PATLAMA MEYDANA GELEN YANARDAĞIN KRATERİNİN 2 KİLOMETRE ALANINDA GİRİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Cakarta, 25 Ekim 18 : Endonezya\'da, Anak Krakatau (Krakatau\'nun Çocuğu) Yanardağı\'nda dünden bu yana 232 patlama meydana geldiği bildirildi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG), Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan yanardağda son 24 saatte 232 patlamanın gözlemlendiği duyuruldu.
Yanardağdan püsküren kül ve duman kütlesinin 200 metreye kadar ulaştığını belirten BMKG yetkilileri, krateri çevreleyen 2 kilometrelik alanda girişlere izin verilmediğini kaydetti.
Anak Krakatau Yanardağı\'ndaki faaliyetlerin artması üzerine geçen ay sonu en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.
Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya\'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.
(AA/AK/ÖK)
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