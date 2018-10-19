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Endonezya\'da Anak Krakatau Yanardağı\'nda Patlamalar

YANARDAĞDA DÜNDEN BU YANA 49\'DAN FAZLA PATLAMA OLDUCakarta, 19 Ekim 18 (.): Endonezya’da, Anak Krakatau (Krakatau\'nun Çocuğu) Yanardağı’nda son 24 saatte 49 patlama meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, Sumatra ile Cava Adaları arasındaki yanardağda, sadece 1 günde 49 patlama meydana geldiği belirtildi. BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağdan püsküren kül kütlesinin yaklaşık 400 metreye yüksekliğe ulaştığını kaydetti....

Endonezya\'da Anak Krakatau Yanardağı\'nda Patlamalar

YANARDAĞDA DÜNDEN BU YANA 49\'DAN FAZLA PATLAMA OLDUCakarta, 19 Ekim 18 (.): Endonezya’da, Anak Krakatau (Krakatau\'nun Çocuğu) Yanardağı’nda son 24 saatte 49 patlama meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, Sumatra ile Cava Adaları arasındaki yanardağda, sadece 1 günde 49 patlama meydana geldiği belirtildi. BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağdan püsküren kül kütlesinin yaklaşık 400 metreye yüksekliğe ulaştığını kaydetti....

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Endonezya\'da Anak Krakatau Yanardağı\'nda Patlamalar

YANARDAĞDA DÜNDEN BU YANA 49\'DAN FAZLA PATLAMA OLDU

Cakarta, 19 Ekim 18 (.): Endonezya’da, Anak Krakatau (Krakatau\'nun Çocuğu) Yanardağı’nda son 24 saatte 49 patlama meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, Sumatra ile Cava Adaları arasındaki yanardağda, sadece 1 günde 49 patlama meydana geldiği belirtildi.

BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağdan püsküren kül kütlesinin yaklaşık 400 metreye yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Patlamaların başlamasından bu yana yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli bölgelere geçmeleri uyarısı yapılıyor.

Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya\'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

(AA/ID/ÖK)
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