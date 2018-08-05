Endonezya\'da 7 Büyüklüğünde Deprem





Cakarta, 5 Ağustos 18 (.): Endonezya\'nın doğusunda bulunan Lombok Adası’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Lombok Adası’ndaki Mataram kentinin kuzeydoğusunda kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremin yerin 15 kilometre derinliğinde tespit edildiğini duyurdu.Bölge için tsunami uyarısı yapıldı.Yetkililer, can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin açıklama yapmadı.Geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş ve bölgede turistik amaçlı bulunan binden fazla dağcı güvenli bölgeye tahliye edilmişti.(AA/HÖ)