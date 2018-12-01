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Endonezya\'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Cakarta, 1 Aralık 18 (.): Endonezya\'da Maluku Denizi\'nde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya\'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Cakarta, 1 Aralık 18 (.): Endonezya\'da Maluku Denizi\'nde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:41
Endonezya\'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Cakarta, 1 Aralık 18 (.): Endonezya\'da Maluku Denizi\'nde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumunca (BMKG), ülkenin doğusundaki Maluku Adası\'nın güney açıklarında yerin 162 kilometre derinliğinde deprem olduğunu duyurdu.
Deprem sonrası, BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi.
Endonezya\'da 28 Eylül\'de Sulawesi Adası\'ndaki Palu Körfezi\'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, bin 500’e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.
Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya\'da, 26 Aralık 2004\'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/ŞEB)

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