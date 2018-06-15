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Endonezya\'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem

Cakarta, 15 Haziran 18 : Endonezya\'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya\'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem

Cakarta, 15 Haziran 18 : Endonezya\'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 Haziran 2018 Cuma 09:09
Endonezya\'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
Cakarta, 15 Haziran 18 : Endonezya\'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin Sarmi bölgesinin 63 kilometre kuzeybatısında yaşanan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğunu bildirdi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. 
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Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.
(AA/ÖZ/HA)

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