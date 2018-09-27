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Endonezya Polisi Greve Giden Öğretmenlerin Yerine Derse Giriyor

Endonezya’da öğretmenlerin grevde olması nedeniyle derslere polis girmeye başladı.

Endonezya Polisi Greve Giden Öğretmenlerin Yerine Derse Giriyor

Endonezya’da öğretmenlerin grevde olması nedeniyle derslere polis girmeye başladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:59
Endonezya Polisi Greve Giden Öğretmenlerin Yerine Derse Giriyor

Endonezya’da öğretmenlerin grevde olması nedeniyle derslere polis girmeye başladı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Doğu Cava bölgesinin Blitar kentinde kadro verilmesini talep eden sözleşmeli öğretmenlerin greve gitmesi üzerine ortaokul ve liselerde öğrencilere emniyet personeli ders veriyor.

Emniyet Şefi Anissullah Ridha, bölgedeki öğretmenlerin grevde olduklarını ve bugün gösteri düzenlediklerini belirterek, bu süreçte öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için 150’ye yakın polisin 16 bölgedeki okullarda ders verdiğini ifade etti.

Genel olan derslerde zorluk yaşanmadığını dile getiren Ridha, matematik ve fizik gibi özel bilgi gerektiren dersler için ilgili konuda daha bilgili kişilerin girdiğini söyledi.

Ridha ayrıca her gün sınıfları kontrol edeceklerini ve boş olan sınıflara emniyet personelinin girmeye devam edeceğini açıkladı.  Öğretmenlerin pazartesi başlayan grevinin, cumartesi sona ermesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 27.09.2018 13:11
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