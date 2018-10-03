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Endonezya'nın Soputan Yanardağı'nda Patlama

Endonezya'nın Soputan Yanardağı'nda Patlama

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:41
Endonezya'nın Soputan Yanardağı'nda Patlama

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bulunan Soputan Yanardağı patladı.

Kyodo ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı, yerel saatle 08.47'de patladı. 

SoputanYanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

Patlamanın herhangi bir kayba yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 12:20
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