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Endonezya'daki depremlerde ölü sayısı 563'e yükseldi

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 563 oldu.

Endonezya'daki depremlerde ölü sayısı 563'e yükseldi

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 563 oldu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:23
Endonezya'daki depremlerde ölü sayısı 563'e yükseldi

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 563 oldu.

Endonezya Sosyal İşler ve Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Harry Hikmet, ülkenin doğusunda bulunan Lombok Adası'ndaki depremlerde ölenlerin sayısının 563'e ulaştığını açıkladı.

Depremlerde 7 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Binlerce insan evlerini terk etti

Sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 75 bin ev hasar gördü, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ada'da 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremin ardından, geçen hafta 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana gelmişti.

20 günde binden fazla artçı deprem oldu

Lombok Adası'nda 20 günde binden fazla artçı deprem kaydedildi.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

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