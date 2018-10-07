banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı
Girne’de Bir Kişinin Üzerinden Hintkeneviri...
Ev faresi yakalandı
EV FARESİ YAKALANDI
Tutuklanan maganda sayısı 11 oldu
TUTUKLANAN MAGANDA SAYISI 11 OLDU
Saldırganlar sokakta geziyor
SALDIRGANLAR SOKAKTA GEZİYOR
banner282
Flaş Haber
Saldırganlar sokakta geziyor
Kapat

Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Bin 763'e Çıktı

Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Bin 763'e Çıktı

07 Ekim 2018 Pazar 10:58
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Bin 763'e Çıktı


PALU VE DONGGALA'DAKİ DEPREM VE TSUNAMİDE CAN KAYBI BİN 763'E ÇIKTI


Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 763'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta'da düzenlediği basın toplantısında, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 763 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sutopo Purwo Nugroho, yetkililerin kayıp sayısını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

BNPB'den yapılan açıklamada da deprem ve tsunamide 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şimdiye kadar bin 755 cesedin gömüldüğü bildirildi.

67 bin ev ve 3 bine yakın okulun hasar gördüğünü belirten BNPB, yaklaşık 63 bin kişinin çadırlarda kaldığını kaydetti.

Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı açıklandı.

Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişi tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişi deprem riski olan bölgelerde yaşıyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Son Güncelleme: 07.10.2018 14:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırst Lady Melanıa Trump’ın Mısır'da Giydiği Kıyafet Gündem Oldu
Fırst Lady Melanıa Trump’ın Mısır'da Giydiği Kıyafet Gündem Oldu
“Mars’la İlgili Mimarlık Çalışmalarına Katılmaya Hak Kazanan İlk Türk”
“Mars’la İlgili Mimarlık Çalışmalarına Katılmaya Hak Kazanan İlk Türk”
Dünyaca Ünlü Dj David Morales Gözaltında
Dünyaca Ünlü Dj David Morales Gözaltında
Çin’de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 16 Yaralı
Çin’de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 16 Yaralı
Afganistan'da Taliban Saldırısında 7 Ölü
Afganistan'da Taliban Saldırısında 7 Ölü
Deprem Ve Tsunami Sonrası Kaybettikleri Çocuklarını Arıyorlar
Deprem Ve Tsunami Sonrası Kaybettikleri Çocuklarını Arıyorlar
Dünyanın En Büyük Balık Pazarı Tsukiji Tarihi Mekanına Veda Etti
Dünyanın En Büyük Balık Pazarı Tsukiji Tarihi Mekanına Veda Etti
Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor
Kadınları “Ben mağara adamıyım” diye kandırıp ifşa ediyor
7 yaşındaki milyoner yeni projesini açıkladı
7 yaşındaki milyoner yeni projesini açıkladı
Haiti'de 5,9 Büyüklüğünde Deprem…10 Kişi Öldü
Haiti'de 5,9 Büyüklüğünde Deprem…10 Kişi Öldü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim