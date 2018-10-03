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Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor... Can Kaybı Bin 407'ye Yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407'ye çıktı. 

Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor... Can Kaybı Bin 407'ye Yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407'ye çıktı. 

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:10
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor... Can Kaybı Bin 407'ye Yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407'ye çıktı. 

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 407'ye yükseldiğini açıkladı.

BNPB Sözcüsü PurwoNugroho, basına yaptığı açıklamada, 519 cesedin defnedildiğini belirtti.

Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kişinin yaralandığını ifade eden Nugroho, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, bölgedeki 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğünü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağını bildirdi.

Nugroho, dün, 61 bin 867 kişinin geçici barınaklarda tutulduğunu belirtmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Son Güncelleme: 03.10.2018 12:39
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