Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

SULAWESİ ADASI'NDAKİ DEPREM VE TSUNAMİDE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 73’E YÜKSELDİ

EN ÇOK CAN KAYBI BİN 663 KİŞİYLE PALU BÖLGESİNDE YAŞANDI

Cakarta, 11 Ekim 18 : Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 73’e çıktı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide ölü sayısının 2 bin 73’e yükseldiğini açıkladı.

En çok can kaybının bin 663 ile kişi ile Palu’da yaşandığını aktaran Nugroho, buradaki ölümlerin temel nedeninin tsunami olduğunu söyledi.

Bugün itibariyle 87 bin 725 kişinin yer değiştirdiğine ilişkin kayda ulaştıklarını belirten Nugroho, toplanma alanlarındaki sayımların henüz bitmediğini, özellikle Donggala ve Sigi bölgelerinde yetkililerin sayım işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Nugroho ayrıca, toplanma alanlarında yaşayanlardan bazılarının ishal ve solunum rahatsızlığı gibi hastalıklardan şikayet etmeye başladığını, bölgede hijyen ve içme suyu erişimi sorunu yaşandığını belirtti.

Bölgede resmi olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları bugün sona ererken, gönüllülerin ve kayıp yakınlarının arama çalışmalarına müsade edildiği, acil durumun ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.