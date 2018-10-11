banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94789
ALTIN
232.869
DOLAR
5.9992
STERLİN
7.9198
EURO
6.9409
Araçdan hırsızlık
ARAÇDAN HIRSIZLIK
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Cinayet zanlısı aranıyor!
CİNAYET ZANLISI ARANIYOR!
banner282
Flaş Haber
Cinayet zanlısı aranıyor!
Kapat

Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

11 Ekim 2018 Perşembe 12:40
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

SULAWESİ ADASI'NDAKİ DEPREM VE TSUNAMİDE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 73’E YÜKSELDİ

EN ÇOK CAN KAYBI BİN 663 KİŞİYLE PALU BÖLGESİNDE YAŞANDI

Cakarta, 11 Ekim 18 : Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 73’e çıktı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide ölü sayısının 2 bin 73’e yükseldiğini açıkladı.

En çok can kaybının bin 663 ile kişi ile Palu’da yaşandığını aktaran Nugroho, buradaki ölümlerin temel nedeninin tsunami olduğunu söyledi.

Bugün itibariyle 87 bin 725 kişinin yer değiştirdiğine ilişkin kayda ulaştıklarını belirten Nugroho, toplanma alanlarındaki sayımların henüz bitmediğini, özellikle Donggala ve Sigi bölgelerinde yetkililerin sayım işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Nugroho ayrıca, toplanma alanlarında yaşayanlardan bazılarının ishal ve solunum rahatsızlığı gibi hastalıklardan şikayet etmeye başladığını, bölgede hijyen ve içme suyu erişimi sorunu yaşandığını belirtti.

Bölgede resmi olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları bugün sona ererken, gönüllülerin ve kayıp yakınlarının arama çalışmalarına müsade edildiği, acil durumun ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. 

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Son Güncelleme: 11.10.2018 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Bin 100 Zehirli Yılan Ele Geçirildi
Pakistan'da Bin 100 Zehirli Yılan Ele Geçirildi
AB'den Kara Parayla Mücadele Adımı
AB'den Kara Parayla Mücadele Adımı
Rus Uzay Aracı Soyuz Acil İniş Yaptı
Rus Uzay Aracı Soyuz Acil İniş Yaptı
Afganistan'da Her Ay Mayından 180 Kişi Hayatını Kaybediyor“
Afganistan'da Her Ay Mayından 180 Kişi Hayatını Kaybediyor“
Londra’nın En Lüks Alışveriş Merkezlerinin Birinde 10 Yılda 21 Milyon Dolar Harcayan Azerbaycanlı Kadın…
Londra’nın En Lüks Alışveriş Merkezlerinin Birinde 10 Yılda 21 Milyon Dolar Harcayan Azerbaycanlı Kadın…
Malezya İdam Cezasını Kaldırmayı Planlıyor
Malezya İdam Cezasını Kaldırmayı Planlıyor
Dünyanın En Uzun Aktarmasız Uçuş Seferleri Bugün Başlıyor
Dünyanın En Uzun Aktarmasız Uçuş Seferleri Bugün Başlıyor
İsrail Askerleri 2 Filistin Gümrük Memurunu Gözaltına Aldı
İsrail Askerleri 2 Filistin Gümrük Memurunu Gözaltına Aldı
O ülkede şiddetli deprem!
O ülkede şiddetli deprem!
Hindistan'da Çelik Fabrikasındaki Patlama... Ölü Sayısı 12'ye Çıktı
Hindistan'da Çelik Fabrikasındaki Patlama... Ölü Sayısı 12'ye Çıktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim