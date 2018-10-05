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Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

05 Ekim 2018 Cuma 13:55
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1571'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, geçen cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar 1571 kişinin öldüğünü açıkladı.
Deprem ve tsunami felaketinde, 2 bin 549 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Nugroho, 113 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Nugroho, Palu ve Dongala'da 152 kişinin enkaz altında olduğunu tespit ettiklerini, civar köylerde de bin kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini vurguladı.
Bölgede, 70 bin 821 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 2 bin 736 okul binasının hasar gördüğü ve okula gidemeyen 100 binden fazla öğrencinin eğitime devam edebilmesi için geçici sınıflar kurulacağı bildirildi.
Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.
Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunamiler vurmuştu.
Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin deprem riski olan bölgelerde yaşıyor.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.
 

Son Güncelleme: 05.10.2018 22:18
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