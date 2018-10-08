Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı 944’e Yükseldi

HAPİSHANELERDEN BİN 31 MAHKÛM KAÇTI



Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 944'e yükseldi.



Endonezya Orta Sulawesi Askeri Komutanlığı Bilgi Başkanı Muh Thohir, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 944 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Thohir, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da 2 bin 600'den fazla yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.



67 bin ev ve 3 bine yakın okulun hasar gördüğünü belirten BNPB, yaklaşık 63 bin kişinin çadırlarda kaldığını kaydetti.



Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı açıklandı.



Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.



1031 MAHKUM KAÇTI



Öte yandan Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı yetkilisi Liberti Sitinjak, afet bölgesindeki hapishanelerde bulunan bin 425 mahkûmdan bin 31'inin kaçtığını açıkladı.



Sadece 394 mahkûmun nerede olduklarını polise bildirdiğini kaydeden Sitinjak, diğer mahkumlara da bulundukları yeri polise bildirmeleri çağrısında bulundu.



Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.



Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.



Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişi tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişi deprem riski olan bölgelerde yaşıyor.



"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.



