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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 460'a yükseldi

Endonezya'nın Lombok Adası'nda pazar günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 460'a çıktığı bildirildi.

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 460'a yükseldi

Endonezya'nın Lombok Adası'nda pazar günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 460'a çıktığı bildirildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 08:24
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 460'a yükseldi

Endonezya'nın Lombok Adası'nda pazar günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 460'a çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 460'a ulaştığını belirtti.Nugroho, depremden 417 bin 529 kişinin etkilendiğini ve 959'u ağır 7 bin 773 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bölgede 70 binden fazla yapının zarar gördüğünü aktaran Nugroho, maddi zararın yaklaşık 510 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.

Öte yandan deprem nedeniyle 100 binden fazla öğrencinin eğitiminde aksama yaşanırken, Devlet Başkanı Joko Widodo yıkılan okulların en hızlı şekilde tekrar inşa edileceğini açıklamıştı.

Lombok’ta 29 Temmuz’da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti. 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremle şiddetli bir şekilde sarsılan bölgede, perşembe günü de 6,2 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelmişti. 

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