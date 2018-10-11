Endonezya'daki Depremde Can Kaybı Artıyor

SULAWESİ ADASI'NDAKİ DEPREM VE TSUNAMİDE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 65'E ÇIKTI



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BUGÜN SONA ERİYOR

Republika gazetesinin haberine göre, bölgedeki askeri yetkililer, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 2 bin 65'e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, deprem ve tsunami sonrası ailelerden gelen bildirimler üzerine 680 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede resmi olarak yürütülen arama kurtarma çalışmalarının bugün son ereceğini belirten yetkililer, gönüllüler ve kayıpların aile yakınlarının arama çalışmalarının devam edebileceğini ve bölgedeki acil durum çalışmalarının da ay sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, şu ana kadar bölgede 82 bin 775 kişinin yer değiştirdiğini ve 67 bin 310 yapının da zarar gördüğünü açıklamıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.