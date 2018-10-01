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Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

01 Ekim 2018 Pazartesi 06:51
Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

Endonezya Acil Müdahale Kurumu, en az 832 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak yardım ekiplerinin, uzak bölgelere ulaşmasıyla birlikte bu sayının daha da artmasından enşie ediliyor.  Anadolu Ajansi ise, can kaybının 1200’ü aştığını duyurdu. 
Yetkililer 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söylüyor.

2,4 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ
Deprem ve tsunaminin etkilerinin Dongala çevresinde 13, Palu çevresindeki 8 yerleşim yerinde hissedildiği ve toplam 2,4 milyon kişinin afetten etkilendiği tahmin ediliyor. 
Deprem sırasında bölgede bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inden şu ana kadar haber alınamadığı belirtilmişti.

"TSUNAMİ ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR"
Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ülkedeki tsunami erken uyarı sisteminin 2012 yılından bu yana faaliyette olmadığını bildirdi.
Nugroho, "2012 yılından bu yana tsunami bildirim sistemi çalışmıyor. Bu sistem, tsunami tehlikesi bulunan Endonezya için gerçekten çok önemli. Ancak, bu sistemle tsunamiyi önceden haber verebilir ve can kayıplarını en aza indirebiliriz." dedi. Birçok cesedin hala göçük altında olduğunu ve ulaşılamadığını kaydeden Nugroho, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

DEPREM VE TSUNAMİDE ÖLENLER İÇİN TOPLU MEZAR
BNPB, Palu'daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için en az 300 cesedin gömülebileceği bir toplu mezar kazıldığını belirtti.
Toplu defin işleminin ne zaman yapılacağı henüz belli olmazken, BNPB Başkanı Willem Rampangilei, ölülerin sağlık ve dini nedenlerden ötürü bir an önce gömülmesi gerektiğini kaydetti.
2004 yılında da Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını yitirmişti.
Bu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya'daydı.
 

Son Güncelleme: 01.10.2018 10:12
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