banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97808
ALTIN
232.905
DOLAR
6.0049
STERLİN
7.7896
EURO
6.9279
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAK
Katil koca suçlu bulundu
KATİL KOCA SUÇLU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Katil kocaya müebbet hapis
Kapat

Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

02 Ekim 2018 Salı 13:39
Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

DEPREMDE CAN KAYBI BİN 347'YE YÜKSELDİ

DEPREM BÖLGESİNDE 61 BİN 867 KİŞİ GEÇİCİ BARINAKLARDA TUTULUYOR

BÖLGEYE KARAYOLUYLA ULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILAN YARDIMLAR YAĞMALANIYOR ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 347'ye çıktı.

BBC'nin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiğini açıkladı.

BNPB Sözcüsü Purwo Nugroho, hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğu, 61 bin 867 kişinin de geçici barınaklarda tutulduğunu belirtti.

YARDIMLAR YAĞMALANIYOR 

Öte yandan bölgeye kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımların yağmalandığı bildirildi.

Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, bazı yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Yardım konvoylarının güvenliğinden sorumlu Pasang Kayu Askeri Merkezi yetkilisi Rosadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün polis eskortluğunda afet bölgesine götürülen bir yardım konvoyunun yağmalandığını belirtti.

Palu'ya giriş için bölge birimlerine ulaşamadığını, iletişim hatlarında aksaklık yaşandığını vurgulayan Rosadi, "Personel sayısının yetersizliği nedeniyle şu anda bölgeye girişte güvenliği sağlayamıyoruz." dedi.

Rosadi, bölgeye giriş için yetkililerden bilgi gelmesini beklediklerini kaydetti.

Yağmaların özellikle depremin vurduğu Palu ve Dongala kentlerinde yaşandığı belirtiliyor.

Yerel Metro TV kanalı, Palu'da depremde hasar gören bir alışveriş merkezindeki yağmalama olaylarının görüntülerine yer verdi.

YAKIT SIKINTISI YAŞANIYOR

Dongala ve Palu'da araçlara yakıt bulmakta sıkıntı çekildiği, civar bölgelerden gönderilen az sayıdaki yakıt tankerinin yetersiz kaldığı bildirildi.

Palu'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanında benzini biten araçlar yolda mahsur kaldı.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü. 

Son Güncelleme: 02.10.2018 16:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Russell Crowe'dan
Russell Crowe'dan "yeni Zelanda Ve Avustralya Birleşsin" Çağrısı
Kazakistan'daki Dünya Petrol Konseyi Toplantısı
Kazakistan'daki Dünya Petrol Konseyi Toplantısı
İngiltere Vatandaşlık İçin Gerekli İngilizce Düzeyini Yükseltecek
İngiltere Vatandaşlık İçin Gerekli İngilizce Düzeyini Yükseltecek
Polonya'da Polis Ve İtfaiyeciler Zam Talebiyle Sokağa Döküldü
Polonya'da Polis Ve İtfaiyeciler Zam Talebiyle Sokağa Döküldü
İran'da 3 Kişi İdam Edildi
İran'da 3 Kişi İdam Edildi
Amazon ABD'de Asgari Ücreti Saatte 15 Dolara Çıkarıyor
Amazon ABD'de Asgari Ücreti Saatte 15 Dolara Çıkarıyor
Afganistan'da Seçim Mitingine İntihar Saldırısı: 13 Ölü
Afganistan'da Seçim Mitingine İntihar Saldırısı: 13 Ölü
NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Bir Araya Gelecek
NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Bir Araya Gelecek
İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi'nde Provokasyon Suçlaması
Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi'nde Provokasyon Suçlaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim