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Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

02 Ekim 2018 Salı 10:06
Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor

CAN KAYBI SAYISI BİN 234'E YÜKSELİRKEN HASTANELERDEKİ AĞIR YARALI SAYISI DA 799 OLARAK TESPİT EDİLDİ


DEPREM BÖLGESİNDE 61 BİN 867 KİŞİ GEÇİCİ BARINAKLARDA TUTULUYOR

BÖLGEYE KARA YOLUYLA ULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILAN YARDIMLAR YAĞMALANIYOR 

AFETTEN ETKİLENEN DONGGALA VE PALU'DA YAKIT SIKINTISI ÇEKİLİRKEN, BENZİNİ BİTEN YARDIM KONVOYLARI YOLDA MAHSUR KALDI

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 234'e çıktı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 234'e çıktığını açıkladı.
BNPB Sözcüsü PurwoNugroho, hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğu, 61 bin 867 kişinin ise geçici barınaklarda tutulduğunu belirtti.

YARDIMLAR YAĞMALANIYOR

Öte yandan bölgeye kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımların yağmalandığı bildirildi.

Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, bazı yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Yardım konvoylarının güvenliğinden sorumlu PasangKayu Askeri Merkezi yetkilisi Rosadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün polis eskortluğunda afet bölgesine götürülen bir yardım konvoyunun yağmalandığını belirtti.

Palu'ya giriş için bölge birimlerine ulaşamadığını, iletişim hatlarında aksaklık yaşandığını vurgulayan Rosadi, "Personel sayısının yetersizliği nedeniyle şu anda bölgeye girişte güvenliği sağlayamıyoruz." dedi. 

Rosadi, bölgeye giriş için yetkililerden bilgi gelmesini beklediklerini kaydetti.

Yağmaların özellikle depremin vurduğu Palu ve Donggala kentlerinde yaşandığı belirtiliyor.

Yerel Metro TV kanalı, Palu'da depremde hasar gören bir alışveriş merkezindeki yağmalama olaylarının görüntülerine yer verdi.

YAKIT SIKINTISI YAŞANIYOR

Donggala ve Palu'da araçlara yakıt bulmakta sıkıntı çekildiği, civar bölgelerden gönderilen az sayıdaki yakıt tankerinin yetersiz kaldığı bildirildi.

Palu'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanında benzini biten araçların yolda mahsur kaldı.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı. 

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'a bu yıl Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Son Güncelleme: 02.10.2018 13:16
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