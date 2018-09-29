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Endonezya'daki Deprem Ölenlerin Sayısı 384'e Yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 384'e çıktığı bildirildi.

Endonezya'daki Deprem Ölenlerin Sayısı 384'e Yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 384'e çıktığı bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:00
Endonezya'daki Deprem Ölenlerin Sayısı 384'e Yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 384'e çıktığı bildirildi.

Endonezya televizyonun haberine göre, Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 384'e yükseldiğini belirtti.

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde sorun yaşadıklarını dile getiren Nugroho, bin 400 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin sadece eyaletin başkenti Palu’yu kapsadığı ifade edildi. Palu'da yüzlerce kişinin yaralandığı, binlerce evin hasar gördüğü ve yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan yetkililer, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar oluşmasından ötürü yardım ulaştırmada pistin kullanılabilir 2 bin metrelik kısmı için daha uygun uçakların iniş kalkış yapacağını duyurdu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurmuştu.

Son Güncelleme: 29.09.2018 14:38
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