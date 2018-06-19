banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93009
ALTIN
196.290
DOLAR
4.7698
STERLİN
6.2825
EURO
5.5062
En Fazla Yağış Akıncılar ve Kırıkkale’ye Düştü!
En çok yağış alan bölgeler.
18 Haziran çekilişi devretti
18 HAZİRAN ÇEKİLİŞİ DEVRETTİ
Çatalköy'de silahlı saldırı
ÇATALKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI
Girne'de silahlar konuştu
GİRNE'DE SİLAHLAR KONUŞTU
banner282

Endonezya'da yolcu yeknesinin alabora olması... 19 kişi kurtarıldı, 1 cesede ulaşıldı, 49 kişi aranıyor

Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu bir kişinin cesedine ulaşıldı, 19 kişi kurtarıldı, kayıp 49 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Endonezya'da yolcu yeknesinin alabora olması... 19 kişi kurtarıldı, 1 cesede ulaşıldı, 49 kişi aranıyor

Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu bir kişinin cesedine ulaşıldı, 19 kişi kurtarıldı, kayıp 49 kişi için arama çalışması başlatıldı.

19 Haziran 2018 Salı 06:39
Endonezya'da yolcu yeknesinin alabora olması... 19 kişi kurtarıldı, 1 cesede ulaşıldı, 49 kişi aranıyor

Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu bir kişinin cesedine ulaşıldı, 19 kişi kurtarıldı, kayıp 49 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Sumatra Adası'nın kuzeyinde Medan kenti yakınındaki Toba Gölü'nde, Samosir'den Simalungun bölgesine giden bir yolcu teknesinin alabora olmasının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.
Simalungun bölgesi Emniyet Müdürü Marudut Liberty Panjaitan, şu ana kadar 19 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Panjaitan, tekne kazasına ilişkin aile yakınlarının bildirimleri üzerine 49 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

banner277
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise yolcuların isim listesinin bulunmamasından dolayı kayıp sayısının daha fazla olmasından endişe duyulduğunu kaydetti.
Öte yandan yetkililer, tekne kazasının kötü hava koşulları ve kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüpheleniyor.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 19.06.2018 09:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'de Hükümet Güçleri Hudeyde Havalimanı'na Girdi!
Yemen'de Hükümet Güçleri Hudeyde Havalimanı'na Girdi!
Esed ve İran, ABD'ye Rağmen Suriye'nin Güneyinde Operasyona Hazırlanıyor...
Esed ve İran, ABD'ye Rağmen Suriye'nin Güneyinde Operasyona Hazırlanıyor...
İsveç'teki Silahlı Saldırıda Yaralananlardan 3’ü Hayatını Kaybetti!
İsveç'teki Silahlı Saldırıda Yaralananlardan 3’ü Hayatını Kaybetti!
Güney Kore İle ABD, Askeri Tatbikatı Askıya Aldı!
Güney Kore İle ABD, Askeri Tatbikatı Askıya Aldı!
Yunanistan'da 17 Kasım Terör Örgütü Üyesine Üçüncü Kez İzin!
Yunanistan'da 17 Kasım Terör Örgütü Üyesine Üçüncü Kez İzin!
İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 3 Can Aldı!
İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 3 Can Aldı!
Dünyanın En Yaşlı Orangutanı Öldü
Dünyanın En Yaşlı Orangutanı Öldü
Meksika'da belediye meclisi üyeliği adayına silahlı saldırı
Meksika'da belediye meclisi üyeliği adayına silahlı saldırı
İspanya Başbakanı'ndan Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarma önerisi
İspanya Başbakanı'ndan Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarma önerisi
Kanada ekonomisi için resesyon uyarısı
Kanada ekonomisi için resesyon uyarısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim