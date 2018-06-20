banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94437
ALTIN
194.212
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2433
EURO
5.4729
Hasan İşlek teminatla serbest
HASAN İŞLEK TEMİNATLA SERBEST
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak
DARP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Şölen silahla dehşet saçtı
ŞÖLEN SİLAHLA DEHŞET SAÇTI
Hisar üzerinde asılı kaldı
Son Dakika
HİSAR ÜZERİNDE ASILI KALDI
banner282
Flaş Haber
Hisar üzerinde asılı kaldı
Kapat

Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 178 kişi kayboldu

Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Toba Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi sayısının 178 olduğu bildirildi.

Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 178 kişi kayboldu

Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Toba Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi sayısının 178 olduğu bildirildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 06:08
Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 178 kişi kayboldu

Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Toba Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi sayısının 178 olduğu bildirildi.

Endonezya Emniyet Sözcüsü Yusri Yunus, yaptığı açıklamada, Toba Gölü'nde Samosir'den Simalungun bölgesine giden "KM Sinar Bangun" adlı ahşap yolcu teknesinin alabora olmasının ardından ailelerin son bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının 178 olarak güncellendiğini belirtti.
Ulaştırma Bakanlığı da arama kurtarma faaliyetlerinin geniş kapsamlı yürütülmesi için 5 özel ekip oluşturulduğunu açıkladı.
Öte yandan, dün gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

banner277
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 19 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yolcuların isim listesi bulunmadığı için kayıp sayısının daha fazla olmasından endişe duyulduğunu kaydetmişti.
Yetkililer, kazanın olumsuz hava koşulları ve teknede kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüphelendiklerini ifade etmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 20.06.2018 09:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera salgını
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera salgını
AB'den ABD'ye “demokrasi“ uyarısı
AB'den ABD'ye “demokrasi“ uyarısı
ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını duyurdu
ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını duyurdu
Dünyadaki milyonerlerin toplam serveti 70 trilyon doları aştı
Dünyadaki milyonerlerin toplam serveti 70 trilyon doları aştı
Rusya, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşılık verecek...
Rusya, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşılık verecek...
İsrail'e ait İHA Suriye sınırında düştü!
İsrail'e ait İHA Suriye sınırında düştü!
ATM'ye Giren Fareler 9 Milyon TL'yi Yedi
ATM'ye Giren Fareler 9 Milyon TL'yi Yedi
Gazprom'un İngiltere'deki Varlıklarına El Konuldu
Gazprom'un İngiltere'deki Varlıklarına El Konuldu
AB'nin Sığınmacıların AB Dışında Merkezlerde Toplanmasına Destek vereceği Ortaya Çıktı!
AB'nin Sığınmacıların AB Dışında Merkezlerde Toplanmasına Destek vereceği Ortaya Çıktı!
Kambriyen Öncesi Döneme Ait İki Canlı Türü Fosili Bulundu!
Kambriyen Öncesi Döneme Ait İki Canlı Türü Fosili Bulundu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim