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Endonezya'da polis merkezine bombalı saldırı: 7 ölü

Endonezya'nın Surabaya kentindeki polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya'da polis merkezine bombalı saldırı: 7 ölü

Endonezya'nın Surabaya kentindeki polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 06:20
Endonezya'da polis merkezine bombalı saldırı: 7 ölü

Endonezya'nın Surabaya kentindeki polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Doğu Cava Emniyeti Sözcüsü Frans Barung Mangera, Sikatan caddesinde polis merkezini hedef alan bir bombalı saldırı gerçekleştiğini ve ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan Mangera, dün Surabaya'da 3 kiliseye düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı bombalı saldırıların ardından, Sidoarjo'da da el yapımı bir bombanın kazayla patlaması sonucu 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bombanın, saldırı hazırlığında olan 3 çocuklu bir ailenin evinde patladığını, patlamada anne, baba ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Mangera, yaralı olarak kurtulan iki çocuğun tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Polis, kiliselere düzenlenen saldırı ve Sidoarjo'daki patlama arasında bağlantı olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Kiliselere saldırı düzenleyen 4 çocuklu ailenin, daha önce Suriye'de yaşadığı bilgisini paylaşan polis, ailenin, Endonezya'da DEAŞ'la bağlantılı Jamaah Anshorut Daulah (JAD) isimli terör örgütüyle temas içinde olduğunun iddia edildiğini belirtmişti.

Saldırıda çocuklarını da kullanan ailenin 4 çocuğuyla birlikte öldüğü açıklanmıştı.

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 09:24
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