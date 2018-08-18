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Endonezya'da Operasyonlarda 77 Şüpheli Öldürüldü!

ASYA OYUNLARI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 77 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLÜRKEN ETKİNLİK İÇİN ÜLKE GENELİNDE 100 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Endonezya'da Operasyonlarda 77 Şüpheli Öldürüldü!

ASYA OYUNLARI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 77 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLÜRKEN ETKİNLİK İÇİN ÜLKE GENELİNDE 100 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:23
Endonezya'da Operasyonlarda 77 Şüpheli Öldürüldü!

ASYA OYUNLARI ÖNCESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 77 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLÜRKEN ETKİNLİK İÇİN ÜLKE GENELİNDE 100 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Endonezya'da bugün başlayan 2018 Asya Oyunları öncesi düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli öldürüldü.
BBC'nin Uluslararası Af Örgütüne dayandırdığı haberde, Endonezya'da bugün başlayan Asya Oyunları öncesi alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde başlatılan operasyonlarda, ocak ayından bu yana en az 77 şüphelinin öldürüldüğü belirtildi.
Endonezya'da 77 şüphelinin öldürülmesi örgüt tarafından kınanarak "Önce öldür, sonra araştır politikasını desteklemiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bu arada, iki hafta devam edecek Asya Oyunları için ülke genelinde 100 bin polis görevlendirildi.
Endonezya Emniyet Müdürü Tito Karnavian geçen ay yaptığı açıklamada, 21 kişinin öldürüldüğünü, ölenlerin çoğunun polis ile çatışmaya girdiğini ve terör şüphelisi olduğunu duyurmuştu.
Tito operasyonlarda 221 kişinin de tutuklandığını kaydetmişti.
Ülkede 13-14 Mayıs'ta Surabaya ve Sidoarjo’da düzenlenen saldırılarda 27 kişi ölmüş ve 42 kişi de yaralanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 13:29
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