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Endonezya'da İki Kişiye Uyuşturucudan İdam Cezası

Endonezya'da İki Kişiye Uyuşturucudan İdam Cezası

12 Ekim 2018 Cuma 06:18
Endonezya'da İki Kişiye Uyuşturucudan İdam Cezası

Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan iki kişi idam cezasına çarptırıldı.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Medan Bölge Mahkemesi geçen yıl uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanan iki kişiyi idama mahkum etti.

Mahkemenin kararına karşılık zanlıların, temyize yoluna başvuracağı belirtildi.

Polis, geçen yıl aralık ayında Sumatra Adası'ndaki Medan kentinde bir uyuşturucu çetesine yönelik yaptığı farklı noktalardaki baskında iki zanlıyı Malezya üzerinden getirdikleri belirlenen 100 kilogram metamfetaminle yakalamıştı.

Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor. Üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.
 

Son Güncelleme: 12.10.2018 09:39
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