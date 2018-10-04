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Endonezya'da Gamalama Yanardağı Faaliyete Geçti

Endonezya'da Gamalama Yanardağı Faaliyete Geçti

04 Ekim 2018 Perşembe 15:29
Endonezya'da Gamalama Yanardağı Faaliyete Geçti

Endonezya'nın Doğu Cava Bölgesi'ndeki Gamalama Yanardağı'nın faaliyete geçtiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, yanardağda bugün patlamalar meydana geldi.

Yanardağdan püsküren kül ve dumanın yaklaşık 2 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

Gamalama Yanardağı'nda son olarak geçen ay bir patlama meydana gelmiş, tedbir nedeniyle yanardağ çevresinde yaşayan 1500 kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan bir ülke olan Endonezya'da 129 aktif yanardağ bulunuyor.
 


Son Güncelleme: 04.10.2018 19:17
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