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Endonezya'da Ezandan Rahatsız Olan Kadına Hapis Cezası

MEDAN ŞEHRİNDE EZAN SESİNİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞU GEREKÇESİYLE ŞİKAYETÇİ OLAN KADINA 18 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Endonezya'da Ezandan Rahatsız Olan Kadına Hapis Cezası

MEDAN ŞEHRİNDE EZAN SESİNİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞU GEREKÇESİYLE ŞİKAYETÇİ OLAN KADINA 18 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:33
Endonezya'da Ezandan Rahatsız Olan Kadına Hapis Cezası


MEDAN ŞEHRİNDE EZAN SESİNİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞU GEREKÇESİYLE ŞİKAYETÇİ OLAN KADINA 18 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Endonezya'da mahkeme ezan sesinden şikayetçi olan Budist kadına 18 ay hapis cezası verdi.
Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey Sumatra eyaletinin Medan kentinde evinin yakınındaki camiden gelen ezan sesinin çok yüksek olduğu gerekçesiyle şikayetçi olan kadın, İslam'a hakaretten yargılandı.
Medan Bölge Mahkemesi, bugün görülen duruşmada Budist kadını 18 ay hapis cezasına çarptırdı.
Başkent Cakarta'nın "Ahok" lakabıyla tanınan, 2014'te göreve gelen Hristiyan Valisi Basuki Tjahaja Purnama, geçen yıl mayısta İslam dinine hakaret suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası almıştı.
Purnama, Eylül 2016'da yaptığı bir konuşmada, Maide suresinin 51. ayetine ilişkin yorumunda İslam'a hakaret etmekle suçlanmıştı.
Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." demişti.
Cakarta'nın hem ilk Çin asıllı hem de 50 yıl aradan sonra göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama'nın ifadeleri nedeniyle görevden alınması için çok sayıda protesto gösterisi yapılmıştı.
Görevi başındayken hapse giren Purnama, hapishaneden katıldığı seçimlerde başarılı olamamıştı.
Belediye Başkanlığı makamının olmadığı Endonezya'da bu görevi halk tarafından seçilen valiler yürütüyor.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 11:35
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