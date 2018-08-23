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Endonezya'da depremler 555 can aldı

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 555'e yükseldi.

Endonezya'da depremler 555 can aldı

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 555'e yükseldi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 21:10
Endonezya'da depremler 555 can aldı

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 555'e yükseldi.

Afet Acil Durum Yönetimi (PDB), ülkenin doğusundaki Lombok Adası'ndaki depremlerde ölenlerin sayısının 555'e ulaştığını açıkladı. Depremlerde ayrıca 7 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.Sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 75 bin ev hasar gördü, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

18 günde binden fazla artçı deprem

Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremin ardından, iki gün önce 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 18 günde binden fazla artçı deprem kaydedildi. 

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

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