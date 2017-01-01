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01 Ocak 2017 Pazar 11:43

Endonezya'da Büyük Faci!

Endonezya'da Büyük Faci!
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Endonezya'da tekne faciası! 23 ölü
Endonezya yeni yılın ilk gününde korkunç bir kazayla sarsıldı. Başkent Cakarta'dan 247 kişiyle Tidung Adası'na hareket eden teknenin alev alması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti. Kayıp yolcuların hala arandığı olayda tekne küle döndü.



Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Cakarta Müdürü Hendra Sudirman, yaptığı açıklamada, Cakarta'dan Tidung Adası'na hareket eden yolcu gemisinin alev alarak yanması sonucu 23 kişinin öldüğünü bildirdi.

Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Sudirman, "Arama kurtarma çalışmaları sonucu 194 yolcu kurtarıldı, 23 cesede ulaşıldı. Kayıp olan yolcuları arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yeni yıl tatili için Tidung Adası'na gitmek isteyen yolcuları taşıyan teknenin yerel saatle 08.46'da alev aldığı ifade edildi.



 
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