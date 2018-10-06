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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda Patlamalar

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda Patlamalar

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:20
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda Patlamalar

YANARDAĞDA SON 24 SAATTE 348 PATLAMA YAŞANDI

Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda son 24 saatte 348 patlama meydana geldi.

 

 

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentindeki yanardağda bir günde 348 patlama yaşandı. 

 

Yanardağdan çıkan dumanların 200 metre yüksekliğe kadar ulaştığı belirtildi.

 

Yanardağın etrafından seslerin duyulduğu ve küçük çaplı sarsıntıların olduğu kaydedildi.

 

Yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.(AA/HUR/YIL)

Son Güncelleme: 06.10.2018 13:25
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