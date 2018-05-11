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Endonezya'da Afganistan Barışı İçin Üçlü Din Adamları Toplantısı!

Endonezya'da Afganistan barış sürecine katkı amacıyla Endonezya, Pakistan ve Afganistan'dan temsilcilerin katılımıyla üçlü din adamları toplantısı düzenlendi.

Endonezya'da Afganistan Barışı İçin Üçlü Din Adamları Toplantısı!

Endonezya'da Afganistan barış sürecine katkı amacıyla Endonezya, Pakistan ve Afganistan'dan temsilcilerin katılımıyla üçlü din adamları toplantısı düzenlendi.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:15
Endonezya'da Afganistan Barışı İçin Üçlü Din Adamları Toplantısı!

Endonezya'da Afganistan barış sürecine katkı amacıyla Endonezya, Pakistan ve Afganistan'dan temsilcilerin katılımıyla üçlü din adamları toplantısı düzenlendi.
Endonezya hükümetinin öncülüğünde Bogor’daki Başkanlık Sarayı'nda, Afganistan'da barış ve istikrar üzerine düzenlenen üçlü din adamları toplantısına Taliban'ı temsilen de bir heyet katıldı. 
Toplantının açılışında konuşan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantının Endonezya'nın, Afganistan'da barışın tesis edilmesinde din adamlarının rolünün teşvik edilmesi taahhüdünün bir parçası olduğunu söyledi.
Barış oluşturma çabalarının kolay olmadığını ancak umudu kaybetmemek gerektiğini ifade eden Widodo, Müslümanlar tarafından sözü dinlenen ve takip edilen din adamlarının barışa teşvik konusunda başarılı olacağını vurguladı.
Afganistan'da barışın sağlanmasının Endonezya'nın uzun süredir uğruna çaba harcadığı bir amaç olduğuna işaret eden Widodo, konuşmasında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını da şiddetle kınadığını belirtti.
Widodo, Filistin'deki barış sürecini baltalayan kararla ilgili diğer ülkelere ABD'yi takip etmeme çağrısında bulundu.
Toplantıya katılan Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Başkanı Ma'ruf Amin de Afganistan ve Pakistan din adamlarına Afganistan'da uzun süren çatışma ortamının durdurulmasında barışçıl bir yol izlenmesi çağrısı yaptı.
Taliban kaynakları, aleyhlerinde eylem ve söylemin olmayacağı sözü üzerine bugünkü toplantıya kendilerini temsilen bir heyetin katılacağını açıklamıştı. Mart ayında yapılması planlanan üçlü din adamları toplantısı, Taliban’ın karşı çıkması ve diğer İslam ülkelerine bu toplantıya katılmama çağrısı üzerine ertelenmişti.
 


Son Güncelleme: 11.05.2018 15:54
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaAfganistanBarış
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