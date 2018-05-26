En tehlikeli virüs geri geldi! Hurma yerken dikkat!

Dünyanın en ölümcül virüsleri arasında gösterilen nipah virüsü, Hindistan'da ortaya çıktı. AFP'nin haberine göre, 99 yılında Malezya'da yaşanan büyük salgınla 'dünyanın en korkunç virüsleri' arasında yer alan nipah, Hindistan'da şimdiye kadar 5 kişinin ölümüne neden oldu, 90 kişi ise karantina altında tutuluyor.

İnsan metabolizmasını etkileyerek kendisini gösteren biyolojik silahlar, salgınlar şeklinde yayılarak, yüzlerce, binlerce ve hatta milyonlarca insanın ölümüne yol açabilirken, bugün tehlikenin en büyük adreslerinden biri Hindistan.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü salgını yüzünden en az 9 kişi hayatını kaybetti, 90 kişiden fazlası da hastalık nedeniyle karantina altında.

Nipah virüsü, popülasyonlar arasında hızla yayılan ölümcül bir virüstür ve önceki salgınlarda yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranına sahip.

Nipah virüsü nedir?

Nipah bulaşmış bazı insanlarda belirtiler ortaya çıkmaz. Ateş ve baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtiler ile grip benzeri bir hastalık gelişebilir. Daha sonra belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri içerir. Bu virüs beyin ve akciğer hücrelerinde ödem oluşturmakta ve % 75 öldürücü olmakta, kurtulanlarda ise kalıcı beyin hasarı oluşmaktadır.

Hurma ve hurma özünden şurup gibi ürünlerde Nipah virüsünün bulaşma ihtimali olduğu bildirilmiştir. Bu virüsün hurmaya, meyve yarasaları aracılığıyla geçtiği belirlenmiştir. En sık görüldü yerler: Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'tir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Nipah virüsünün ilaçla tedavisi mümkün değil, ancak hastalıktan koruyucu bazı önlemlerin alınması ve mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı açıklanırken, hastaları ölümden kurtarmanın halen mümkün olmadığı belirtiliyor. Ve yine WHO hastalık için aşı geliştiriyor.

Nipah virüsü Malezyanın Nipah bölgesinde bir salgınla başlamıştır. Bu virüsün ayrıca biyolojik silah olabileceğine dair söylentiler de vardır. Güneydoğu asyada Nipah virüsünden bir salgında 300 ölüm rapor edilmiştir.