banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95309
ALTIN
191.001
DOLAR
4.8719
STERLİN
6.3831
EURO
5.6643
Çalıştığı iş yerinin parasını teslim etmedi
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN PARASINI TESLİM...
Karşıyaka’da kurusıkı tabanca
KARŞIYAKA'DA KURUSIKI TABANCA
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Döviz kurları!
Döviz kurları
banner282
Flaş Haber
Otobüste taciz iddiası
Kapat

'En tatlı iş ilanı!' Haftada 2 gün...

Nutella tadımcı arıyor

'En tatlı iş ilanı!' Haftada 2 gün...

Nutella tadımcı arıyor

27 Temmuz 2018 Cuma 12:41
'En tatlı iş ilanı!' Haftada 2 gün...

Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero şirketi, bir internet sitesinde yayımlanan iş ilanıyla "Kakao, fındık ve yarı mamul tatlı ürünlerin tadımını yapmayı öğrenmekten zevk alacak" kişiler arıyor.

İtalya'da bir insan kaynakları şirketi aracılığıyla verilen ilanda 'önemli bir gıda şirketi' için, tatlı yapımında kullanılan gıdaları tadacak 60 kişinin arandığı belirtildi. İtalyan basını, bu 'önemli şirketin' Ferrero olduğunu yazdı.

İş ilanına göre, adayların herhangi bir tecrübeye sahip olması gerekiyor. "Kakao, fındık ve yarı mamul tatlı ürünlerin tadımını yapmayı öğrenmekten zevk alacak" kişiler aranıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, adaylarda aranan şartlar ise bilgisayar kullanımına aşina olmak ve gıda alerjisi gibi rahatsızlıklara sahip olmamak.

3 AYLIK UZMAN KURSU, HAFTADA 2 GÜN, GÜNDE 2 SAAT ÇALIŞMA

Başvurular arasından seçilen adaylar eylül ayında başlayacak 3 aylık bir uzmanlık kursuna tabi tutulacak ve bu sürede kendilerine bir ödeme de yapılacak.

Kursta adaylara tat ve koku duyularını geliştirmeleri ve bu duyularını sözcüklerle ifade edebilmeleri için eğitim verilecek. Kursun sonunda başarılı bulunanlarla sözleşme imzalanacak. İşe alınan kişiler yarı zamanlı olarak, haftada 2 gün ve günde 2 saat tadımcı olarak çalışacak.

İtalyan basını, şirketin bugüne kadar bu iş için şirket içinden görevlendirme yaptığını, ilk kez kamuya açık bir ilanla tadımcı aradığını yazdı.

'FERRERO'DAN ÇOK TATLI BİR İŞ İLANI'

İlanla tadımcı arandığı haberi basında, "Dünyanın en güzel işi: Ferrero 60 adet 'Nutella tadımcısı' arıyor. Aranan şartlar: 'Yok' ve 'Ferrero'dan çok tatlı bir iş ilanı' gibi başlıklarla yer aldı.

İtalyan ANSA ajansı da Ferrero'nun iş ilanının bir pazarlama çalışması olmadığını belirttiğini, amacın kaliteyi artırmak olduğunu vurguladığını yazdı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Ve 5 Ülkeden 17,6 Tonluk Uyuşturucu Operasyonu
Çin Ve 5 Ülkeden 17,6 Tonluk Uyuşturucu Operasyonu
California'daki yangında 1 buldozer operatörü hayatını kaybetti 3 itfaiyeci yaralandı
California'daki yangında 1 buldozer operatörü hayatını kaybetti 3 itfaiyeci yaralandı
Ürdün, Rusya İle “Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşünü“ Görüştü
Ürdün, Rusya İle “Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşünü“ Görüştü
10. Brıcs Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi Açıklandı
10. Brıcs Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Myanmar'da Yeşim Taşı Madenindeki Heyelan...8 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Myanmar'da Yeşim Taşı Madenindeki Heyelan...8 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
Macron'dan ABD'yle Ticaret Anlaşması Açıklaması
Macron'dan ABD'yle Ticaret Anlaşması Açıklaması
Kamerun'da “Kolera Salgını Yayılabilir“ Uyarısı
Kamerun'da “Kolera Salgını Yayılabilir“ Uyarısı
Laos'ta Çöken Barajda Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi
Laos'ta Çöken Barajda Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi
Vietnam'da Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü
Vietnam'da Savaş Uçağı Düştü: 2 Ölü
“Kosova'nın Mandelası“ Demaçi Vefat Etti!
“Kosova'nın Mandelası“ Demaçi Vefat Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim