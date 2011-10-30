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En İyi Hangi Burç Öpüşür?

Öpüşme de burçlarında etkisi var.

En İyi Hangi Burç Öpüşür?

Öpüşme de burçlarında etkisi var.

30 Ekim 2011 Pazar 21:53
En İyi Hangi Burç Öpüşür?
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Koç Erkeği

Öpüşmeye doyamayan Koç erkeği, her zaman en iyi dudaklara sahip seksi kızları aramakla meşguldür.

Koç Kadını

Cesaretli ve deli dolu Koç kadını, ilk adımı kendisi atmaya çekinmez. Öpüşmekten büyük haz duyar.

En iyiler:

Yay, Akrep, Aslan

Riskliler:

Oğlak, Yengeç, Boğa

Boğa Erkeği

Onun için öpüşmenin içten olması, fanteziden önemlidir. Eğer gerçekten seviyorsa, o zaman Boğa erkeği tam bir boğaya dönüşür.

Boğa Kadını

Boğa kadını bu burcun erkekleriyle kıyaslandığında öpüşme konusunda daha yaratıcıdır. Bazıları öpüşme durumunu adeta hiç yoktan yaratırlar ve tam hedeflerini tuttururlar.

En iyiler:

Terazi, Yengeç, Başak

Riskliler:

Koç, Yay, Aslan

İkizler Erkeği

Genelde çok sakin ve hassas öper, yavaşca dokunur sevgilisinin dudaklarına. Çekici bir havaya bürünmesini çok iyi bilir ve öptüğünde bir kaç gün süren bir etki bırakır.

İkizler Kadını

Öpüşmeleri erkekleri çıldırtacak biçimdedir. Değişik oyunlarla öpüşmeyi daha ateşli yapmaya çalışır. Böyle bir kadını hangi erkek öpmek istemez?

En iyiler:

Balık, Boğa, Başak, Akrep

Riskliler:

Kova, İkizler, Yay

Yengeç Erkeği

Hislerini en iyi öperken ifade eder. Sevdiği kadını dudaklarının ve dilinin ateşiyle büyüler.

Yengeç kadını

Öpüşme maratonu yapılsaydı, o, muhakkak birinci olurdu. Onu öperken can sıkıntısından şikayetçi olamayacaksınız, çünkü Yengeç kadınının öpüşmeleri çok şehvetli olur.

En iyiler:

Balık, Boğa, Başak, Akrep

Riskliler:

Kova, İkizler, Yay

Aslan Erkeği

Aslan erkeği, öptü mü tam öper. Yani dudaklarindaki bayan kendini heyecandan tamamen onun kollarına teslim edene kadar bırakmaz.

Aslan Kadını

Aslan kadını tarafından öpülen erkek, zamanı ve mekanı unutur. Öpüşmek ancak bu kadar mükemmel ve bu kadar ateşli olabilir.

En iyiler:

Kova, Yay, Akrep, Terazi

Riskliler:

Boğa, Oğlak, Başak

Başak Erkeği

Aşık Romeo gibi davrandığı söylenemez. Ancak azimli ve tuttuğunu koparan Başak erkeği sevgilisinin nelerden hoşlandığını çabuk keşfeder. O zaman öpücükleri, yıldırım gibi yüreğinize saplanır.

Başak Kadını

Bu konuda erkeği tarafından yönlendirilmeye bayılır. Yavaş ve hassas dokunuşlu öpücüklere dayanamaz. Onun için öpüşmek, çok büyük önem taşır. Bu nedenle de hayatında hiç bir öpüşmeyi unutmaz.

En iyiler:

Oğlak, Boğa, Balık, Yengeç

Riskliler:

Akrep, Aslan, Terazi

Terazi Erkeği

Kadınları kendine çeken bir büyüye sahip, aynı zamanda bir öpüşme uzmanı. Hassas Terazi erkeği, kendini tamamen öptüğü kadına adar ve onu yaratıcılığıyla her seferinde yeniden şaşırtmayı başarır.

Terazi Kadını

Onun için sevişmek bir nevi sınavdır. Çok seçicidir ve herkese hedefin kapısını açmaz. Çok sık öpüşmesinin nedeni belki de kendine yakışan erkeği belirlemek istediği içindir.

En iyiler:

Kova, İkizler, Boğa, Aslan

Riskliler:

Akrep, Oğlak, Başak

Akrep Erkeği

Akrep erkeği tarafından öpülmek ve kendinizden geçmemek mümkün değil. Sevgilisini memnun edebilmek için hiçbir şey esirgemez. Bu arada biraz fazla ileri gittiği de olabilir.

Akrep Kadını

Biraz tedirgindir öperken. Bir bakarsınız çekingen ve utangaç olur, bir bakarsınız dudaklarınıza vampir gibi yapışır. Cazibesine hiç bir erkek dayanamaz. Adeta büyüler.

En iyiler:

Boğa, Koç, Balık, Aslan

Riskliler:

İkizler, Terazi, Kova

Yay Erkeği

Öpüşme sanatını onun kadar iyi bilen yoktur. Açık ve dobra tavırlarıyla öptüğü kadının tam kalbine isabet eder.

Yay Kadını

Hep bir öpüşme macerası peşindedir. Hayalindeki erkeği bulduğunda onu şımartmasını çok iyi bilir.

En İyiler:

Kova, Terazi, İkizler, Aslan

Riskliler:

Başak, Oğlak, Boğa

Oğlak Erkeği

O, kadınını dayanıklı, hırslı olmasıyla ödüllendirir. Kadının her istediğini yerine getirmek için, elinden geleni yapar.

Oğlak Kadını

Bazen biraz canı sıkılmış gibi davranır, fakat bu sadece kontrolünü kaybetmek istemediği içindir. Eğer erkeğine güveniyorsa tam bir seks fırtınası estirir.

En iyiler:

Boğa, Balık, Yengeç, Başak

Riskliler: Koç, Yay, Aslan, Akrep

Kova Erkeği

Bütün sevişme çesitlerini dener ve en iyi öpüşme şeklini bulmaya çalışır. Çevresinde gördükleri ve duyduklarından çok etkilenir ve herşeyi denemeye hazırdır. Kova erkeğiyle öpüşürken heyecanını kaybetmezsin.

Kova Kadını

Bu konuda oldukça yaratıcı ve adeta bir öpüşme uzmanıdır. Sınırsız fantezi ve fikirlere sahiptir.

En iyiler:

İkizler, Yay, Koç, Terazi

Riskliler:

Başak, Boğa, Akrep

Balık Erkeği

Onun için öpücük bir yemindir. Eger aşıksa dudakları adeta romantizm fışkırtır. Bu kadar duygulu olabilmesi için öptügü kişiye sonsuz güvenmesi gerekir.

Balık Kadını

Hayalindeki erkek olunca, kendini tamamen onun dudaklarına bırakır. Başkaları isteklerini kelimelerle ifade ederken, Balık kadınları bunu en iyi şekilde dudaklarıyla yapar.

En iyiler:

Yengeç, Oğlak, Boğa, Başak

Riskliler:

Koç, Yay, Kova, Akrep

Son Güncelleme: 30.10.2011 21:53
Anahtar Kelimeler:
ErkeköpBurç öpüşme Kadın
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